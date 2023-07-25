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В Азербайджане доходы гостиниц выросли на 42%

В Азербайджане доходы гостиниц выросли на 42% В первом полугодии этого года доходы гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане выросли на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 209,3 млн манатов.
Туризм
25 июля 2023 г. 13:00
В Азербайджане доходы гостиниц выросли на 42%

В первом полугодии этого года доходы гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане выросли на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 209,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 60,1% доходов были получены от услуг по предоставлению номеров, 27,4% - от услуг общественного питания, 4,4% - от услуг лечения и здравоохранения и 8,1% - от оказания других услуг.

В январе-июне текущего года использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составило 16,6% (в январе-июне прошлого года - 12,4%). Этот показатель в Нафталане составил 43,4%, в Шабране - 35,4%, в Баку - 27,1%, в Бейлагане - 26,9%, в Губе - 23,2%, в Барде - 22,8%, в Гусаре - 19,5%, в Сабирабаде - 18,7%, в Шуше - 18,6%, в Лянкаране - 17,9%, в Агджабеди - 17,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mehmanxanaların gəlirləri 42 % artıb

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