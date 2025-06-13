В Азербайджане дан старт летнему туристическому сезону

В Азербайджане дан старт летнему туристическому сезону.

В Азербайджане дан старт летнему туристическому сезону.

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму и Туристический центр "Шахдаг" совместно организовали медиатур в "Шахдаг" для представителей СМИ по случаю открытия летнего туристического сезона.

Целью медиатура является поддержка развития и популяризации летнего туризма, а также информирование общественности о деятельности Государственного агентства по туризму в этой сфере, о туристических направлениях страны и предоставляемых услугах.

В рамках мероприятия участникам была предоставлена информация о новшествах, реализованных в Туристическом центре "Шахдаг", и о новых возможностях, созданных для посетителей.