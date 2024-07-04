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В Азербайджане будут выдавать сертификат халяльного отеля

В Азербайджане будут выдавать сертификат халяльного отеля
Туризм
4 июля 2024 г. 13:36
В Азербайджане будут выдавать сертификат халяльного отеля

После принятия в Азербайджане нового государственного стандарта по услугам халяльного туризма туристическим объектам будет выдаваться сертификат "халяльный отель".

Об этом Report заявили в Государственном агентстве по туризму.

В ведомстве отметили, что все заинтересованные отели смогут пройти подтверждение на халяльность.

По словам главы Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком Мамеда Аббасбейли, Азербайджанский институт стандартизации разрабатывает новый государственный стандарт по халяльным туристическим услугам, принятие которого запланировано на этот год.

"Стандарт разрабатывается, чтобы была возможность предоставлять туристические услуги и продукты, соответствующие правилам шариата, повышать удовлетворенность клиентов. Одной из основных целей и приоритетов является адаптация отелей и туристических услуг в стране к требованиям стандарта и сделать туристический сектор более привлекательным для туристов из мусульманских стран, достичь развития в этой области", - отметил Аббасбейли.

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Версия на английском языке Azerbaijan to issue ‘halal hotel’ certificate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "halal hotel" sertifikatı veriləcək

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