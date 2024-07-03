В Азербайджане будут приняты новые госстандарты в сфере туризма

В Азербайджане на основе международного опыта в сфере туризма планируется принятие новых государственных стандартов.

В Азербайджане на основе международного опыта в сфере туризма планируется принятие новых государственных стандартов.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"В настоящее время в Азербайджане действуют 11 государственных стандартов в сфере туризма. В международной практике, однако, насчитывается 57 стандартов по ISO. В настоящее время разрабатываются новые стандарты. Вероятно, они будут приняты в этом году", - отметил он.