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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создан образцовый пляж.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов.

"В этом году мы не достигли положительного результата в вопросе пляжного туризма. Исполнительная власть города Баку уже выделила территорию протяженностью 2 км возле поселка Нардаран. В ближайшие дни планируется начать работу с потенциальными инвесторами", - сказал замминистра.

Самедов сообщил, что в настоящее время в туристическом секторе занято более 43 тыс. человек. В общей сложности в сфере культуры и туризма насчитывается 100 тыс. сотрудников.