О нас

В Азербайджане более 200 отелей получили "звезды"

В Азербайджане более 200 отелей получили "звезды" В Азербайджане более 200 отелям присвоены "звезды" на основе Национальной звездной классификации.
Туризм
3 июля 2024 г. 17:27
В Азербайджане более 200 отелей получили звезды

В Азербайджане более 200 отелям присвоены "звезды" на основе Национальной звездной классификации.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на презентации Национальной платформы бронирования и присвоении звездных рейтингов отелям, прошедшим Национальную звездную классификацию.

"Среди них пяти-, четырех, трех, двух и однозвездочные отели. Также ряд отелей из-за многочисленных несоответствий были подвергнуты повторному аудиту и должны будут повторно подать заявку на участие в звездной классификации. Около 40 отелям предоставлено время для устранения несоответствий. Согласно закону "О туризме", отели должны получить звездную категорию в течение 6 месяцев со дня открытия", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 200-dən çox hotelə ulduz verilib

Самое важное

Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi