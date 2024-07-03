В Азербайджане более 200 отелей получили "звезды"

В Азербайджане более 200 отелям присвоены "звезды" на основе Национальной звездной классификации.

В Азербайджане более 200 отелям присвоены "звезды" на основе Национальной звездной классификации.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на презентации Национальной платформы бронирования и присвоении звездных рейтингов отелям, прошедшим Национальную звездную классификацию.

"Среди них пяти-, четырех, трех, двух и однозвездочные отели. Также ряд отелей из-за многочисленных несоответствий были подвергнуты повторному аудиту и должны будут повторно подать заявку на участие в звездной классификации. Около 40 отелям предоставлено время для устранения несоответствий. Согласно закону "О туризме", отели должны получить звездную категорию в течение 6 месяцев со дня открытия", - сказал он.