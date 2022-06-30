В Азербайджане 82% предпринимателей туристической сферы хотят получить льготные кредиты

82% бизнесменов, действующих в туристической сфере Азербайджана, хотят получить льготный кредит по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.

82% бизнесменов, действующих в туристической сфере Азербайджана, хотят получить льготный кредит по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на встрече с предпринимателями из туристического сектора сказал начальник отдела по работе с уполномоченными кредитными организациями и предпринимателями Фонда Исмаил Гусейнов.

По его словам, об этом стало известно в результате опроса, проведенного фондом среди предпринимателей.

"Гостевые дома и небольшие гостиницы схожего типа нуждаются в кредите до 30 тыс. манатов, хостелы - до 40 тыс. манатов, 2-3-звездочные отели - до 70-100 тыс. манатов", - отметил И.Гусейнов.