О нас

В Азербайджане 82% предпринимателей туристической сферы хотят получить льготные кредиты

В Азербайджане 82% предпринимателей туристической сферы хотят получить льготные кредиты 82% бизнесменов, действующих в туристической сфере Азербайджана, хотят получить льготный кредит по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.
Туризм
30 июня 2022 г. 12:35
В Азербайджане 82% предпринимателей туристической сферы хотят получить льготные кредиты

82% бизнесменов, действующих в туристической сфере Азербайджана, хотят получить льготный кредит по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на встрече с предпринимателями из туристического сектора сказал начальник отдела по работе с уполномоченными кредитными организациями и предпринимателями Фонда Исмаил Гусейнов.

По его словам, об этом стало известно в результате опроса, проведенного фондом среди предпринимателей.

"Гостевые дома и небольшие гостиницы схожего типа нуждаются в кредите до 30 тыс. манатов, хостелы - до 40 тыс. манатов, 2-3-звездочные отели - до 70-100 тыс. манатов", - отметил И.Гусейнов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm sektorunda sahibkarların 82% -i güzəştli kredit istəyir

Самое важное

Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi