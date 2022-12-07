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В Азербайджане 44 отеля получили "звезды"

В Азербайджане 44 отеля получили "звезды" В Азербайджане до сих пор 150 отелей обратились к Национальной системы звездной классификации, реализуемой в течение двух лет. Из них около 100 обращений было рассмотрено и 44 отелям были присвоены 5, 4, 3 звезды и выданы соответствующие сертификаты.
Туризм
7 декабря 2022 г. 10:56
В Азербайджане 44 отеля получили звезды

В Азербайджане до сих пор 150 отелей обратились к Национальной системы звездной классификации, реализуемой в течение двух лет. Из них около 100 обращений было рассмотрено и 44 отелям были присвоены 5, 4, 3 звезды и выданы соответствующие сертификаты.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на V Генассамблее общественного объединения "Ассоциация отелей Азербайджана".

"Когда клиентская удовлетворенность снижается, отель предупреждается об этом, и, если меры не приняты, звездная степень ликвидируется. В целом, по закону "О труизме" каждая гостиница должна обратиться для получения звезд в течение 6 месяцев с начала деятельности. Из-за пандемии коронавируса (COVID-19) присвоение отелям звезд было замедлено, но новый закон ускорил этот процесс. Мы как агентство продолжаем консультационные работы с отелями, во всех процессах играем роль моста. Я надеюсь, что отели смогут получить звездную степень, на которую претендуют", - добавил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 44 hotel ulduz dərəcəsi alıb

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