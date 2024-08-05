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В Азербайджан турпоток увеличился на 31%

В Азербайджан турпоток увеличился на 31% В январе-июле текущего года Азербайджан посетили 1 млн 502 тыс. 695 иностранных граждан.
Туризм
5 августа 2024 г. 16:03
В Азербайджан турпоток увеличился на 31%

В январе-июле текущего года Азербайджан посетили 1 млн 502 тыс. 695 иностранных граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За июль в страну приехал 271 591 человек, что на 21% больше прошлогоднего показателя.

В прошлом месяце в Азербайджан больше всего туристов приехало из России - 78 140 человек. На втором месте - Турция (34 719 человек), а на третьем – Саудовская Аравия (24 255 человек).

За данный период 20,1 тыс. туристов приехали из Индии, 17,9 тыс. - из Ирана, 10,7 тыс. - из Казахстана, 9,8 тыс. - из Пакистана, 9,1 тыс. - из Грузии, 5,5 тыс. - из Омана, 5,4 тыс. - из ОАЭ, 5,2 тыс. - из Китая, 4,9 тыс. - из Израиля, 4,1 тыс. - из Кувейта, 4,1 тыс. - из Узбекистана, 3,3 тыс. - из Украины.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 31 % artıb

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