В Астане обсудили развитие туризма в тюркоязычных странах

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Астане прошло 13-е заседание рабочей группы по туризму с участием представителей четырех тюркоязычных стран (Казахстан, Турция, Азербайджан, Кыргызстан), передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Участники заседания обсудили программу создания единого продукта "Современный Шелковый путь" и его продвижения на международном туристском рынке, провели презентацию программы с учетом стоимости международных авиаперевозок.

Заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман сообщил, что создание веб-сайта "Современный Шелковый путь" на турецком языке способствует привлечению туристов из 80-миллионной Турции. Сайт продукта действует также на английском языке, а вскоре будут задействованы французская и испанская версии страницы, отметил Коджаман.

По его словам, на сегодняшний день в Турции проводится интенсивная рекламная кампания турпакета.