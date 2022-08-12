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В Ассоциацию туристических агентств Азербайджана приняты новые члены

В Ассоциацию туристических агентств Азербайджана приняты новые члены Сегодня состоялось заседание правления общественного объединения Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА), посвященное I полугодию этого года.
Туризм
12 августа 2022 г. 15:21
В Ассоциацию туристических агентств Азербайджана приняты новые члены

Сегодня состоялось заседание правления общественного объединения Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА), посвященное I полугодию этого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило АТАА.

На заседании были обсуждены вопросы создания новой структуры, направления деятельности Ассоциации в постпандемический период, а также планы и стратегия на предстоящий период.

В рамках собрания также состоялся обмен мнениями по расширению взаимных туристических связей с международными партнерами, проведению деловых встреч с посольствами зарубежных стран в Азербайджане.

Председатель правления АТАА Гёйданиз Гахраманов коснулся важности расширения сотрудничества между Ассоциацией и туристическими компаниями и отметил, что ассоциация, как и ранее, впредь продолжит поддерживать деятельность туристических компаний, решение стоящих перед ними проблем, формирование здоровой конкуренции на туристском рынке.

Г.Гахраманов отметил возобновление деятельности большинства туристических компаний в постпандемический период. По его словам, для туристической индустрии создаются новые возможности, и Ассоциация будет активно работать в этом направлении, осуществляя деятельность с туристическими агентствами.

В рамках мероприятия в Ассоциацию были приняты новые члены.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası"na yeni üzvlər qəbul edilib

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