В Анталии введут единый тариф на такси

Власти Антальи планируют ввести единый тариф для такси для всех районов города, с целью развития торговли в развлекательных центрах и ресторанах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил мэр Антальи Мухиттин Бёчек.

"Больше не будет разных тарифов, в зависимости от удаленности района. Например, турист из аэропорта едет в Кадрие за 250 лир (около 75 манат). Но когда тот же турист едет из Кадрие в аэропорт, то поездка ему обходится уже 350 лир (почти 105 манат). Мы намерены положить конец такой практике", – заявил Бёчек.

По его словам, в ближайшей перспективе единый тариф за километраж будет введен во всех районах Антальи. По словам мэра, такая ценовая "прозрачность" на услуги такси должна стать стимулом для туристов чаще покидать отель, чтобы отправиться на шопинг или на прогулку в город. Недобросовестных таксистов обещают наказывать штрафами и лишать лицензий.