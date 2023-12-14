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В Агдаме проходит научно-практическая конференция по туризму

В Агдаме проходит научно-практическая конференция по туризму В городе Агдаме проходит научно-практическая конференция на тему "Восстановление и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях".
Туризм
14 декабря 2023 г. 12:14
В Агдаме проходит научно-практическая конференция по туризму

В городе Агдаме проходит научно-практическая конференция на тему "Восстановление и развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report, конференция организована Государственным агентством по туризму.

На ней будут обсуждаться туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура, методы эффективного использования имеющихся ресурсов, предложения по ускоренному развитию туристического сектора. В мероприятии принимают участие представители государственных органов и туристической индустрии, инвесторы, а также студенты, обучающиеся туристическому делу.

Участники конференции в знак почтения памяти шехидов посетили Мемориальный комплекс памяти в Агдаме, возложили к нему цветы.

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Версия на английском языке Scientific and practical conference on tourism underway in Azerbaijan's Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda turizmlə bağlı elmi-praktiki konfrans keçirilir

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