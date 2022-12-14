В Агдам, Физули и Ходжавенд будут организованы однодневные туры

Государственное агентство по туризму подготовило проект однодневных туров "Держим путь в Агдам" и "В Физули и Ходжавенд" в рамках концепции "Карабахские маршруты Победы", а также план развития туризма города Шуша и села Дашалты.

Государственное агентство по туризму подготовило проект однодневных туров "Держим путь в Агдам" и "В Физули и Ходжавенд" в рамках концепции "Карабахские маршруты Победы", а также план развития туризма города Шуша и села Дашалты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Фуад Нагиев.

По его словам, за последние два года был изучен туристический потенциал Карабаха и Восточного Зангезура, а также подготовлены концептуальные документы и проекты: "В связи с этим работа велась по трем основным направлениям. Это определение местоположения существующих и новых туристско-рекреационных зон, оценка туристических возможностей вдоль транспортных коридоров, а также на тематических туристических маршрутах".

"В целом, проведена оценка туристических возможностей Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара, подготовлен проект Региональной туристической стратегии и плана действий по развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях. В ближайшее время мы завершим работу по организации туристических поездок в Шушу. Осуществляются разнонаправленные меры по изучению, реализации и продвижению туристического потенциала Карабаха", - добавил председатель.