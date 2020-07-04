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В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель

В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель Первые гости смогут заселиться в него в конце 2020 года.
Туризм
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4 июля 2020 г. 10:38
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель

В национальном парке Крюгера в ЮАР на заброшенном железнодорожном мосту через реку Саби появится роскошный отель, переделанный из поезда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Travel & Leisure.

Состав будет переоборудован в новое жилье, которое, по словам представителей будущего отеля, "отдаст дань уважения гостям, исследовавшим парк почти 100 лет назад".

Первые посещения Крюгера были разрешены в начале 1920-х годов. В то время поезд останавливался на ночь точно в том месте, где теперь будет расположена гостиница. Тогда это был единственный способ посетить парк в качестве гостя.

Внутри поезда-гостиницы будут комнаты со стеклянными стенами, чтобы туристы могли наслаждаться видами в течение всего дня. А также — открытая терраса с бассейном.

В отеле будет 31 номер с шикарной мебелью, окнами от пола до потолка и собственной ванной.

Строительство отеля затянулось из-за пандемии коронавируса, однако предполагается, что первые гости смогут заселиться в него в конце 2020 года.

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