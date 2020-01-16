В аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички

Турецкие турфирмы собираются идти в суд из-за запрета управляющей компании аэропорта Стамбула встречать путешественников с табличками с названием компании или фамилиями гостей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) провела переговоры с новым руководством хаба. Ранее управляющая компания стамбульского аэропорта объявила о том, что там нельзя встречать приезжих с табличками с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную "рекламу" принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).После встречи ситуация с приемом путешественников не изменилась.

По мнению турецких агентств, управляющая компания нарушает законодательство о туризме, которое разрешает агентам встречать своих клиентов в аэропорту, заселять их в отель, оказывать иные услуги. Турфирмы планируют обратиться в суд, чтобы обжаловать нововведение. Готовятся иски от тех компаний, которые уже были оштрафованы за "держание табличек".Как заявил один из лидеров агентского движения Гюркан Эличин, под прикрытием борьбы с нелегальным бизнесом и таксистами и в стремлении реализовать формат Silent Airport Concept, управляющая компания фактически "узурпировала" права агентств и занялась "вымогательством" у турбизнеса. По словам турецких экспертов, тяжелее всего из-за запрета приходится гостям из арабских стран. Им сложно разобраться с информацией на указателях, найти нужный выход. К тому же многие из них просто не знают иностранных языков.Россияне же, по словам представителей турецких турфирм, сами находят трансферных гидов туроператора, и довольно эффективно "ориентируются на местности". Российские компании обеспечивают своих клиентов специальными памятками о том, куда именно им нужно идти в аэропорту, чтобы встретиться с сотрудниками встречающей стороны.