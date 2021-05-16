В Абу-Даби с 1 июля отменяется карантин для всех иностранных гостей

В настоящее время эмират требует, чтобы путешественники помещались в карантин на 10 дней

Абу-Даби отменит карантин для всех прибывающих из-за рубежа с 1 июля, передает Report со ссылкой на Gulfnews.

"Это будет похоже на систему Дубая - протокол ПЦР будет отличаться от направлений с высоким уровнем риска до направлений с низким уровнем риска", - сказал Али Аль Шайба, исполнительный директор по туризму и маркетингу DCT Abu Dhabi. "Карантин не будет вариантом" , - сказал Аль-Шайба.

В настоящее время Абу-Даби требует, чтобы путешественники помещались в карантин на 10 дней, если они прибыли не из страны "зеленого списка".

"Мы объявляем о расширенном зеленом списке - этот зеленый список будет охватывать большинство рынков, которые мы используем, - сказал Аль Шайба. - Надеюсь, к первому июля всем будет разрешено поехать в Абу-Даби".