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В 2024 году Госагентству по туризму Азербайджана планируется выделить 54,4 млн манатов

В 2024 году Госагентству по туризму Азербайджана планируется выделить 54,4 млн манатов Для расширения возможностей туризма в Азербайджане, стимулирования туристической деятельности в регионах Государственному агентству по туризму из государственного бюджета планируется выделить в общей сложности 54,4 миллиона манатов, в том числе 12,1 млн м
Туризм
2 ноября 2023 г. 05:11
В 2024 году Госагентству по туризму Азербайджана планируется выделить 54,4 млн манатов

Для расширения возможностей туризма в Азербайджане, стимулирования туристической деятельности в регионах Государственному агентству по туризму из государственного бюджета планируется выделить в общей сложности 54,4 миллиона манатов, в том числе 12,1 млн манатов на покрытие части расходов ЗАО "Шахдагский туристический центр".

Как передает Report, такие цифры отразились в представленных Министерством финансов проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана.

Для обеспечения устойчивого развития сектора туризма, определенного в плане мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 22 июля 2022 года № 3378, на расходы, связанные с реализацией двух текущих мер в 2024 году в направлении укрепления стратегических, институциональных и финансовых механизмов, прогнозируется выделить 25,6 млн манатов.

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