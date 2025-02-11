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В 2024 году число поездок из Грузии в Азербайджан увеличилось

В 2024 году число поездок из Грузии в Азербайджан увеличилось В 2024 году число поездок из Грузии в Азербайджан увеличилось.
Туризм
11 февраля 2025 г. 02:00
В 2024 году число поездок из Грузии в Азербайджан увеличилось

В 2024 году число поездок из Грузии в Азербайджан увеличилось.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в данных Службы статистики Грузии.

Согласно информации, грузинские резиденты совершили в общей сложности 2,8 миллиона зарубежных поездок, что на 1,4 % меньше по сравнению с прошлым годом. Однако число поездок в Азербайджан выросло на 11 %, достигнув 50 тысяч.

Наибольшее количество поездок пришлось на Турцию (871 тыс.) и Россию (425 тыс.).

Основные причины поездок граждан Грузии за границу: посещение друзей и родственников (33,4 %), шопинг (33,1 %), отдых и туризм (18,6 %), работа и экономическая деятельность (10,4 %), лечение и оздоровление (2,2 %).

Общая сумма расходов грузинских граждан за рубежом в 2024 году составила 2,3 миллиарда лари, что на 11,3 % больше, чем в предыдущем году. Средние затраты на одну поездку составили 1 008 лари.

Азербайджан остается для граждан Грузии важным направлением как с точки зрения туризма, так и торговли.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə Gürcüstandan Azərbaycana səfərlərin sayı artıb

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