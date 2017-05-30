Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В 2019 году Баку будет туристической столицей исламского мира.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству "Тасним" сказал председатель тебризского муниципалитета Садиг Наджафи.

По решению Организации исламского сотрудничества, в 2018 году туристической столицей исламского мира будет Тебриз.

Председатель муниципалитета подчеркнул, что Тебриз является городом, обладающим историей, культурой, литературой, искусством и пр.

С.Наджафли напомнил, что в 2016 году туристической столицей исламского мира стал турецкий город Конья, а на данный момент этим статусом обладает город Медина Саудовской Аравии: "В 2018 году туристической столицей исламского мира будет Тебриз, а в 2019 году - Баку".