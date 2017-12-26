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    В 2017 году Таиланд посетило рекордное число туристов

    Граждане Китая составляют почти треть туристов, посетивших страну за год

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году Таиланд посетили 35 млн туристов, что на 9% превышает показатели 2016 года и является рекордом.

    Как передает Report со ссылкой на RFI, граждане Китая составляют почти треть туристов, посетивших страну за год.

    Также сообщается, что с экономической точки зрения подобная ситуация очень выгодна для страны, так как доля туризма в ВВП государства превышает 9%, а туристическая отрасль обеспечивает работой почти 6 млн тайцев.

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