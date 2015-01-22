Число туристов в Турции из Азербайджана выросло на 4%

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число посетивших Турцию туристов в 2014 году составило 36,8 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, это на 1,8 млн. человек или на 5,5% больше, чем в 2013 году.

Больше всего Турцию посетили немцы - 5,250 млн. человек. Затем идут граждане РФ (4,479 млн. человек) и Великобритании (2,6 млн. человек). В первую десятку также вошли Грузия, Болгария, Иран, Нидерланды, Франция, Ирак и Греция.

Из граждан Азербайджана в 2014 году Турцию посетили 657 тыс. человек, что на 27 тыс. человек или на 4,3% больше, чем в 2013 году.