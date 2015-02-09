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    Возросло число азербайджанских туристов, посетивших Марокко

    180 граждан Азербайджана посетили эту страну в прошлом году

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано число азербайджанских туристов, посетивших Марокко в прошлом году. Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, в 2014-ом году страну посетили 180 граждан Азербайджана, что на 72 человека больше, чем в 2013 году (108 человек). 

    В 2012-ом году Марокко посетили 100, в 2011-ом же 117 граждан Азербайджана.

    Отметим, что владельцы служебных и дипломатических паспортов могут посещать обе страны без получения виз.

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