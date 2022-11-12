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Узбекский блогер: В Баку так красиво, что не хочется уезжать

Узбекский блогер: В Баку так красиво, что не хочется уезжать Известный блогер из Узбекистана, участница международного автомарофона "Узбекистан-Казахстан-Азербайджан-ОАЭ-Катар" Асаль Сапарбаева заявила, что приятно удивлена красотой Баку.
Туризм
12 ноября 2022 г. 16:15
Узбекский блогер: В Баку так красиво, что не хочется уезжать

Известный блогер из Узбекистана, участница международного автомарафона "Узбекистан-Казахстан-Азербайджан-ОАЭ-Катар" Асаль Сапарбаева заявила, что приятно удивлена красотой Баку.

Блогер с миллионной аудиторией в интервью Report сказала, что часто путешествовала по странам СНГ и ожидала увидеть что-то схожее с другими постсоветскими странами, добавив, что "тут так красиво, что не хочется уезжать".

А.Сапарбаева (известная в социальных сетях под именем Littos) - одна из семи участников автомарафона. Семь путешественников до декабря этого года должны проехать на своих автомобилях до финальной точки маршрута в Катаре. Основной целью данного автомарафона является популяризация культуры Узбекистана, знакомство людей с узбекскими традиционными нарядами, с кухней и тем самым побудить их приехать на родину инициаторов - Узбекистан.

"Мы приехали в Баку через Актау. Получилось так, что на пароме мы сами не смогли приехать, паром перевез наши автомобили, а мы сами прилетели на самолете. Далее уже на машинах мы поедем в Иран. Мы долго работали над этим проектом вместе с министерством культуры Узбекистана",- сказала она.

Блогер рассказала, что они начали свой автомарафон с Узбекистана, проехав через Казахстан, оказались в Баку. Следующей точкой маршрута станет Иран, далее Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

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