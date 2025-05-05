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Узбекистанская авиакомпания запустила прямые рейсы между Баку и Ташкентом

Узбекистанская авиакомпания запустила прямые рейсы между Баку и Ташкентом С 5 мая узбекистанская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.
Туризм
5 мая 2025 г. 18:46
Узбекистанская авиакомпания запустила прямые рейсы между Баку и Ташкентом

С 5 мая узбекистанская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.

Как сообщает Report, полеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам на самолетах Airbus A320.

Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован на 19:20 с прибытием в Ташкент в 22:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Ташкента в 16:15 и прибывает в столицу Азербайджана в 18:20.

Отмечается, что Ташкент является одним из ключевых экономических, культурных и транспортных центров Центральной Азии, а Баку - важным авиационным узлом на стыке Европы и Азии, способствующим расширению международных связей.
 

ФОТО: Заур Мустафаев

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Версия на английском языке ФотоUzbek Centrum Air launches direct flights from Baku to Tashkent
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan aviaşirkəti Bakı-Daşkənd marşrutu üzrə birbaşa uçuşlara başlayıb

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