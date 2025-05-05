Узбекистанская авиакомпания запустила прямые рейсы между Баку и Ташкентом

С 5 мая узбекистанская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.

С 5 мая узбекистанская авиакомпания Centrum Air начала выполнение регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент - Баку - Ташкент.

Как сообщает Report, полеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам на самолетах Airbus A320.

Согласно расписанию, вылет из Баку запланирован на 19:20 с прибытием в Ташкент в 22:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Ташкента в 16:15 и прибывает в столицу Азербайджана в 18:20.

Отмечается, что Ташкент является одним из ключевых экономических, культурных и транспортных центров Центральной Азии, а Баку - важным авиационным узлом на стыке Европы и Азии, способствующим расширению международных связей.



ФОТО: Заур Мустафаев