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Увеличился поток туристов из Азербайджана в Грузию

​Увеличился поток туристов из Азербайджана в Грузию

В прошлом месяце зафиксирован рост числа туристов из Азербайджана, посетивших Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании TBC Research банка TBC.

В период с 19 по 26 августа число посетителей из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении выросло на 6 300 человек.

С 26 по 31 августа число посетивших Грузию граждан Азербайджана в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7 200 граждан.

Исследование было подготовлено на основе показателей министерства внутренних дел Грузии.

Отметим, что в августе прошлого года Грузию посетили 200 454 граждан Азербайджана.

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