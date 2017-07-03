Увеличилось число граждан Азербайджана, посетивших Турцию

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Число посетивших Турцию граждан Азербайджана в годовом сравнении увеличилось на 28,96% и в январе-мае 2017 года достигло 243 421 человек. Удельный вес азербайджанцев в общем количестве зарубежных гостей вырос до 2,78% с 2,27%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Только в мае этого года Турцию посетили 56 408 граждан Азербайджана, что на 23,47% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Лидером по посещению Турции стали граждане России (928 376). В первую пятерку вошли также Грузия (874 955), Германия (863 572), Иран (774 010) и Болгария (638 409).

Отметим, что в январе-мае 2016 года Турцию посетило 188 761 азербайджанцев, что означает снижение на 10,37% по сравнению с предыдущим годом.