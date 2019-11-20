​Утверждено зимнее расписание рейсов AZAL в Тбилиси и Батуми

Агентство гражданской авиации Грузии утвердило зимнее расписание полетов на 2019-2020 годы.

Как сообщает грузинское бюро Report, график вступил в силу 27 октября.

Согласно составленному до 28 марта 2020 года расписанию, в международных аэропортах соседней страны будут выполняться 340 регулярных рейсов.

Согласно зимнему расписанию полетов, Азербайджанские авиалинии (AZAL) будут выполнять ежедневные рейсы Тбилиси-Баку и Баку-Тбилиси. Рейсы из Баку в Тбилиси будут выполняться в 09:30 и 21:45, а из Тбилиси в Баку - в 11:50 и 23:55 по тбилисскому времени.

Рейсы в направлении Баку-Батуми и Батуми-Баку AZAL будет осуществлять только по воскресеньям. Вылет из Баку в Батуми запланирован в 12:35, обратный рейс - в 15:05 по тбилисскому времени.

AZAL будет выполнять полеты в столицу Грузии и Батуми на самолетах E 190.

Отметим, что прямые рейсы из Баку в Батуми выполняются бюджетной компанией азербайджанских авиалиний "Buta".