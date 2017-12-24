Утвержден список объектов гостиничного типа и других объектов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил список объектов гостиничного типа, считающихся средствами размещения, а также других жилищных объектов, предназначенных для временного проживания.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

В соответствие с решением, для исполнения пункта 1.2 указа Президента Азербайджана от 30 мая 2017 года о применении закона об изменениях в Жилищный кодекс АР от 25 апреля 2017 года утвержден список объектов гостиничного типа, считающихся средствами размещения, а также других жилищных объектов, предназначенных для временного проживания.