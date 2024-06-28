Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири

Российская авиакомпания Utair расширила программу полетов в Баку.

Российская авиакомпания Utair расширила программу полетов в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика, рейсы из Сургута в Баку теперь выполняются 3 раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.



Последние пару лет этот рейс выполнялся два раза в неделю.

Кроме того, компания увеличила число полетов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю - по средам и пятницам.

"Этим летом мы вдвое увеличили программу полетов в Азербайджан. Кроме Баку, Гянджи и Нахичевани, в нашем расписании появилось новое направление - Лянкяран. Все рейсы пользуются большой популярностью у наших пассажиров", - прокомментировал президент "Utair" - Пассажирские авиалинии Олег Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В настоящее время Utair выполняет полеты в Азербайджан по следующим направлениям: в Баку - из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы; в Гянджу, Нахчыван, Лянкяран - из Москвы.