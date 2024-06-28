О нас

Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири

Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири Российская авиакомпания Utair расширила программу полетов в Баку.
Туризм
28 июня 2024 г. 17:02
Utair увеличил число рейсов в Баку из Сибири

Российская авиакомпания Utair расширила программу полетов в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика, рейсы из Сургута в Баку теперь выполняются 3 раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Последние пару лет этот рейс выполнялся два раза в неделю.

Кроме того, компания увеличила число полетов из Тюмени в Баку до двух раз в неделю - по средам и пятницам.

"Этим летом мы вдвое увеличили программу полетов в Азербайджан. Кроме Баку, Гянджи и Нахичевани, в нашем расписании появилось новое направление - Лянкяран. Все рейсы пользуются большой популярностью у наших пассажиров", - прокомментировал президент "Utair" - Пассажирские авиалинии Олег Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В настоящее время Utair выполняет полеты в Азербайджан по следующим направлениям: в Баку - из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы; в Гянджу, Нахчыван, Лянкяран - из Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Айдын Керимов: В праздничные дни Шушу посетили 13 тыс. туристов
Айдын Керимов: В праздничные дни Шушу посетили 13 тыс. туристов
28 июня 2024 г. 13:50
Айдын Керимов: В Шуше будет создан профессиональный центр туризма
Айдын Керимов: В Шуше будет создан профессиональный центр туризма
28 июня 2024 г. 12:50
Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%
Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%
26 июня 2024 г. 15:33
Баку готовится к наплыву туристов на COP29: ожидания, инфраструктура и планы на будущее
Баку готовится к наплыву туристов на COP29: ожидания, инфраструктура и планы на будущее
25 июня 2024 г. 10:39
Посол: Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристов
Посол: Открытие прямого авиасообщения между Баку и Каиром будет способствовать росту туристов
24 июня 2024 г. 17:00
СМИ: Туристический сектор Азербайджана переживает возрождение
СМИ: Туристический сектор Азербайджана переживает возрождение
24 июня 2024 г. 13:21
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Новые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей
ФотоНовые образцовые общественные пляжи стали доступны для посетителей
23 июня 2024 г. 19:22
Азербайджан: амбициозные планы по развитию зеленого туризма
ФотоАзербайджан: амбициозные планы по развитию "зеленого" туризма
16 июня 2024 г. 14:04
В Азербайджане доходы заповедников выросли почти втрое
В Азербайджане доходы заповедников выросли почти втрое
14 июня 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi