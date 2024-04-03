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"Уральские авиалинии" с конца апреля возобновят полеты из Жуковского в Баку

"Уральские авиалинии" с конца апреля возобновят полеты из Жуковского в Баку Авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца апреля возобновит регулярные прямые рейсы в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.
Туризм
3 апреля 2024 г. 14:32
Уральские авиалинии с конца апреля возобновят полеты из Жуковского в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца апреля возобновит регулярные прямые рейсы в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, полеты начнутся с 26 апреля.

Авиаперелеты по маршруту "Жуковский" - Баку будут осуществляться два раза в неделю. При этом, полеты из Жуковского в Баку будут выполняться по пятницам и субботам. Обратный рейс - по субботам и воскресеньям.

Авиакомпания со 2 апреля открывает продажу авиабилетов на рейсы по данному маршруту.

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