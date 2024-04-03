"Уральские авиалинии" с конца апреля возобновят полеты из Жуковского в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца апреля возобновит регулярные прямые рейсы в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с конца апреля возобновит регулярные прямые рейсы в Баку из подмосковного аэропорта Жуковский.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, полеты начнутся с 26 апреля.

Авиаперелеты по маршруту "Жуковский" - Баку будут осуществляться два раза в неделю. При этом, полеты из Жуковского в Баку будут выполняться по пятницам и субботам. Обратный рейс - по субботам и воскресеньям.



Авиакомпания со 2 апреля открывает продажу авиабилетов на рейсы по данному маршруту.