Упрощен порядок получения разрешений на поездки в Карабах, срок действия увеличен до 5 дней

Процедура получения разрешений для граждан Азербайджана на поездки в освобожденные территории упрощена.

Процедура получения разрешений для граждан Азербайджана на поездки в освобожденные территории упрощена.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Сообщается, что срок действия разрешения, получаемого через портал Yolumuz Qarabağa ( www.yolumuzqarabaga.az ) для поездок на освобожденные от оккупации районы на личных легковых автомобилях, увеличен до 5 дней.

Один водитель может получить разрешение на проезд до 9 человек на транспортном средстве категории B с азербайджанским регистрационным номером.

Перед поездкой водители обязаны ознакомиться на портале с правилами передвижения и информацией по минной безопасности и проинформировать о них пассажиров. При въезде в освобожденные районы необходимо строго соблюдать установленные маршруты и меры предосторожности.

Также через портал можно получить информацию об отелях и местах размещения в указанных районах. При бронировании проживания разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.