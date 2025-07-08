Упрощен порядок получения разрешений на поездки в Карабах, срок действия увеличен до 5 дней

Процедура получения разрешений для граждан Азербайджана на поездки в освобожденные территории упрощена.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.
Сообщается, что срок действия разрешения, получаемого через портал Yolumuz Qarabağa (
Один водитель может получить разрешение на проезд до 9 человек на транспортном средстве категории B с азербайджанским регистрационным номером.
Перед поездкой водители обязаны ознакомиться на портале с правилами передвижения и информацией по минной безопасности и проинформировать о них пассажиров. При въезде в освобожденные районы необходимо строго соблюдать установленные маршруты и меры предосторожности.
Также через портал можно получить информацию об отелях и местах размещения в указанных районах. При бронировании проживания разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.