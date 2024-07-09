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Управление заповедника Шуша: Рекреационный центр "Иса булагы" поспособствует развитию туризма

Управление заповедника Шуша: Рекреационный центр "Иса булагы" поспособствует развитию туризма Рекреационный комплекс "Иса булагы", открытый 5 июля в Шуше при участии президента Ильхама Алиева, будет способствовать развитию туризма в регионе.
Туризм
9 июля 2024 г. 11:21
Управление заповедника Шуша: Рекреационный центр Иса булагы поспособствует развитию туризма

Рекреационный комплекс "Иса булагы", открытый 5 июля в Шуше при участии президента Ильхама Алиева, будет способствовать развитию туризма в регионе.

Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил сотрудник Управления Государственного заповедника города Шуша Керим Керимли.

По его словам, после Отечественной войны "Иса булагы" был полностью восстановлен Управлением Государственного заповедника города Шуша: "Сам источник облицован мрамором, а слова "Иса булагы" стилизованы под национальный орнамент. Водоснабжение источника полностью восстановлено. Рекреационный центр и ресторан вокруг источника отремонтированы в национальном стиле, на территории проведены работы по благоустройству. В рекреационном комплексе расположены 4 гостевых дома и ресторан".

К.Керимли добавил, что "Иса булагы", как и 34 года назад, снова станет одним из самых любимых мест для посещения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi: “İsa bulağı” istirahət kompleksi bölgədə turizmin inkişafına töhfə verəcək

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