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UNWTO ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма

UNWTO ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма Большинство экспертов (43%) не ожидают возврата туризма к показателям 2019 года до 2023 года
Туризм
29 января 2021 г. 10:05
UNWTO ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) ухудшила прогноз по срокам восстановления международного туризма, половина экспертов организации считают, что оно произойдет не раньше 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, последний опрос экспертов UNWTO показывает неоднозначный прогноз на 2021 год.

"45% из них ожидают улучшения ситуации по сравнению с 2020 годом, 25% – повторения такого же результата, 30% – ухудшения. Общие перспективы восстановления экономики в 2021 году ухудшились. Сейчас 50% экспертов ожидают, что оно произойдет только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года таких было лишь 21%", – говорится в сообщении организации.

По ее данным, представители туротрасли ожидают восстановления в первую очередь туризма под открытым небом, а также внутреннего туризма.

"Большинство экспертов (43%) не ожидают возврата туризма к показателям 2019 года до 2023 года, 41% – до 2024 года. Сценарии, подготовленные UNWTO, показывают, что на полное восстановление туризма понадобится от 2,5 до 4 лет", – сообщает организация.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса число международных турпоездок сократилось в 2020 году на миллиард, или 74% от уровня 2019 года.

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