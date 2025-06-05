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UN Tourism разрабатывает рамочную программу по устойчивому развитию в рамках Бакинской декларации

UN Tourism разрабатывает рамочную программу по устойчивому развитию в рамках Бакинской декларации Всемирная туристская организация (UN Tourism) работает над созданием рамочной программы в соответствии с Бакинской декларацией по устойчивому развитию.
Туризм
5 июня 2025 г. 10:50
UN Tourism разрабатывает рамочную программу по устойчивому развитию в рамках Бакинской декларации

Всемирная туристская организация (UN Tourism) работает над созданием рамочной программы в соответствии с Бакинской декларацией по устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор организации Наталия Байона в беседе с журналистами на полях проходящего в Баку 71-го заседания Европейской комиссии ООН по туризму.

"Мы приняли Бакинскую декларацию по устойчивому развитию в рамках конференции COP в 2024 году. Сейчас, в 2025 году, ведется работа над рамочной программой, охватывающей вопросы социальной, экономической и, конечно же, экологической устойчивости", - сообщила Н. Байона.

Она подчеркнула, что Азербайджан играет ключевую роль в деятельности UN Tourism.

"Во-первых, Азербайджан входит в состав Исполнительного совета - это наш главный руководящий орган. Во-вторых, страна зарекомендовала себя как надежный и эффективный партнер, успешно организуя международные конференции под эгидой ООН", - отметила глава UN Tourism.

По словам Н. Байоны, текущее заседание посвящено как подведению итогов состояния глобального туристического сектора, так и анализу хода реализации региональной повестки по Европе - специализированной программы, разработанной совместно с государствами-членами.

"Кроме того, важной целью встречи является подготовка к предстоящим выборам в рамках агентства ООН. Мы формируем состав комитетов, обновляем состав Исполнительного совета. Сегодня проходят выборы по каждому подразделению, чтобы обеспечить эффективную подготовку к следующей Генеральной ассамблее, которая состоится в Эр-Рияде в ноябре и соберет всех министров стран-участниц", - добавила Н. Байона.

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