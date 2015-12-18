Ульяновская область намерена расширять туристические отношения с Азербайджаном

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ульяновская область России намерена расширить туристические отношения с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, этот вопрос обсуждался на совместном пленарном заседании регионального Экологического правительства, Экологической палаты и Совета промышленных экологов области.

Выступая на мероприятии, руководитель Ассоциации туристической индустрии Ульяновской области Юлия Уба обратила внимание на формирование туристических отношений области с Азербайджаном.

По ее словам, комфортный климат, разнообразие природы, безопасность, быстро развивающаяся инфраструктура и отсутствие языкового барьера в этой стране позволит области быстро наладить связь с республикой: "Мы одними из первых в России готовы формировать группы туристов для экологических туров, агротуризма и бизнес-туризма в соседнюю страну".