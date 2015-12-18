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    Ульяновская область намерена расширять туристические отношения с Азербайджаном

    Юлия Уба: Мы одними из первых в России готовы формировать группы туристов в соседнюю страну

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ульяновская область России намерена расширить туристические отношения с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, этот вопрос обсуждался на совместном пленарном заседании регионального Экологического правительства, Экологической палаты и Совета промышленных экологов области.

    Выступая на мероприятии, руководитель Ассоциации туристической индустрии Ульяновской области Юлия Уба обратила внимание на формирование туристических отношений области с Азербайджаном.

    По ее словам, комфортный климат, разнообразие природы, безопасность, быстро развивающаяся инфраструктура и отсутствие языкового барьера в этой стране позволит области быстро наладить связь с республикой: "Мы одними из первых в России готовы формировать группы туристов для экологических туров, агротуризма и бизнес-туризма в соседнюю страну". 

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