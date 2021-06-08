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Украина назвала условия въезда в страну иностранцев

Украина назвала условия въезда в страну иностранцев Кабмин смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий
Туризм
8 июня 2021 г. 11:29
Украина назвала условия въезда в страну иностранцев

Иностранцы при въезде на территорию Украины помимо ПЦР-тестов могут предоставить тест на антиген.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это закреплено постановлением Кабинета министров от 2 июня 2021 года, которым также разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Помимо этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста не уходить на самоизоляцию.

Ранее, как сообщалось, Кабинет министров смягчил карантинные требования к проведению массовых мероприятий, а также разрешил работу ночных клубов и заведений временного размещения.

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Версия на английском языке Ukraine names new rules for crossing its borders

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