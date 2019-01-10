Уфимцы предпочли провести новогодние каникулы в Азербайджане

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Азербайджан стал лидером среди зарубежных направлений для отдыха в новогодние каникулы среди жителей Уфы (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, спрос на путешествия в Азербайджан вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

На втором месте оказалась Армения, в которую отправилось отдыхать в три раза больше уфимцев. Третьим популярным направлением для путешествий в новогодние праздники стала Грузия.

Большинство путешествующих из Уфы выбрали для отдыха в новогодние каникулы Москву. Спрос на поездки в Москву вырос на 5%, Санкт-Петербург выбрало на 24% путешествующих больше, чем в прошлом году. На третьем месте, как и в прошлом году, оказался Сочи. Интерес к этому направлению снизился на 50%.