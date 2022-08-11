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Турсфера Санкт-Петербурга проведет в Азербайджане роуд-шоу

Турсфера Санкт-Петербурга проведет в Азербайджане роуд-шоу Представители туристической сферы Санкт-Петербурга 30 августа совершат визит в Азербайджан с целью проведения роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".
Туризм
11 августа 2022 г. 11:26
Турсфера Санкт-Петербурга проведет в Азербайджане роуд-шоу

Представители туристической сферы Санкт-Петербурга 30 августа совершат визит в Азербайджан с целью проведения роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Как передает Report со ссылкой на Piter.TV, в ходе визита туроператор "Невские Сезоны" намерен организовать индивидуальные встречи в формате В2В, а также предоставить участникам информационные материалы в виде буклетов и сувенирной продукции.

Отмечается, что с февраля СПБ ГБУ "Городское Туристско-Информационное бюро" разместило тендеры, связанные с презентацией гостиниц, турагентств и музеев Северной столицы в странах ближнего зарубежья, Азии и Востока.

Так, проведение презентаций помимо стран СНГ, предусматривается в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Индии и Вьетнаме. На каждое из путешествий правительство в среднем готово было выделить от 20 до 40 млн рублей.

В конце июля петербургский Комитет по развитию туризма отправил представителей индустрии гостеприимства в 2 мегаполиса Казахстана – Алматы и Нур-Султан.

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