Турсфера Санкт-Петербурга проведет в Азербайджане роуд-шоу

Представители туристической сферы Санкт-Петербурга 30 августа совершат визит в Азербайджан с целью проведения роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Представители туристической сферы Санкт-Петербурга 30 августа совершат визит в Азербайджан с целью проведения роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Как передает Report со ссылкой на Piter.TV, в ходе визита туроператор "Невские Сезоны" намерен организовать индивидуальные встречи в формате В2В, а также предоставить участникам информационные материалы в виде буклетов и сувенирной продукции.

Отмечается, что с февраля СПБ ГБУ "Городское Туристско-Информационное бюро" разместило тендеры, связанные с презентацией гостиниц, турагентств и музеев Северной столицы в странах ближнего зарубежья, Азии и Востока.

Так, проведение презентаций помимо стран СНГ, предусматривается в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Индии и Вьетнаме. На каждое из путешествий правительство в среднем готово было выделить от 20 до 40 млн рублей.

В конце июля петербургский Комитет по развитию туризма отправил представителей индустрии гостеприимства в 2 мегаполиса Казахстана – Алматы и Нур-Султан.