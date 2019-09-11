Турпоток в Азербайджан возрос более чем на 8%

В августе этого года Азербайджан посетили 361 тыс. иностранных гостей, что на 42 тыс. человек или 13,2% больше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Число российских гостей увеличилось на 9,3% и составило 111 тыс. человек, туристов из Ирана – соответственно на 82,2% и 37 тыс. человек.

Высокий рост отмечался и среди грузинских туристов. Так, в годовом сравнении число прибывших из Грузии возросло на 20%, составив 68 тыс. человек.

Поток туристов из Турции, стран Центральной Азии и Южной Азии соответственно увеличился на 13%, 50% и 11,2% - до 27 тыс., 14 тыс. и 11 тыс. человек.

Количество путешественников из Саудовской Аравии увеличилось на 18,3% - до 23 тыс. человек.

В январе-августе 2019 года Азербайджан посетили 2,1 млн иностранных туристов, что на 8,3% больше, чем за 8 месяцев 2018 года. На россиян и грузин пришлось 53% (соответственно 653 тыс. и 472 тыс. человек) общего турпотока.

Поток туристов из Грузии возрос на 87 тыс. или 22,8%. Число туристов из стран Центральной Азии увеличилось на 40,4% - до 83 тыс., Южной Азии – на 38,1% - до 72 тыс. человек.