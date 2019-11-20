​Турпоток в Азербайджан вырос на 11%

В январе-октябре этого года поток туристов в Азербайджан увеличился на 10,9% или 264 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 2,7 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму (ГАТ).

По прогнозам, число прибывающих в Азербайджан иностранных граждан превысит 3 млн человек в 2019 году.

Большинство гостей прибыли из России (около 800 тыс.) и Грузии (около 600 тыс.). Туристы из этих двух стран составляют 51,9% всех прибывших в Азербайджан.

Число туристов из Центральной Азии и Южной Азии увеличилось соответственно на 47,9% и 37,8%.

В октябре 2019 года Азербайджан посетили 264 тыс. иностранных граждан, что означает рост на 52 тыс. человек или 24,7%.