Турпоток в Азербайджан вырос на 50%

В январе-мае этого года в Азербайджан прибыло на 713 тыс. человек из 176 стран или в 1,5 раза (50 %) больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае этого года в Азербайджан прибыло на 713 тыс. человек из 176 стран или в 1,5 раза (50 %) больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно отчету, 32,4% прибывших - из России, 20% - из Турции, 8,1% - из Ирана, 5,2% - из Грузии, 4,9% - из Индии, 2,3% - из Пакистана, 2,2% - из Казахстана, 2,1% - из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 2% - из Саудовской Аравии, 1,9% - из Узбекистана, 1,6% - из Беларуси, 1,5% - Украины, 1,3% - Великобритании, 1,3% - Туркменистана, 1,2% - Кувейта, 12% - других стран. 74,1% прибывших - мужчины, 25,9% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Китая увеличилось в 6,1 раза, Туркменистана - в 3,9 раза, Индии - в 3,2 раза, Беларуси - в 2,7 раза, Узбекистана - в 2,6 раза, Казахстана - в 2 раза, России - в 2 раза, Великобритании - в 1,8 раза, Израиля - в 1,7 раза, США - в 1,6 раза, Кувейта - на 43,8%, Пакистана - на 43%, из Грузии - на 41,7%, Турции - на 22,5%, Омана - на 17,4%, ОАЭ - на 14,7%.

Кроме того, число прибывших из стран СНГ увеличилось в 2 раза до 296,6 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - в 1,7 раза до 38 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 4,5% до 103,1 тыс. человек.

31,9% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 66,6% - воздушным, а 1,5% - морским.