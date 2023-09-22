Турпоток в Азербайджан вырос на 34%

В январе-августе 2023 года в Азербайджан прибыло 1343,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 183 стран мира, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе 2023 года в Азербайджан прибыло 1343,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 183 стран мира, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственной пограничной службы, 31,7% гостей прибыли из Российской Федерации, 17,7% - Турции, 7,5% - Ирана, 4,9 % - Индии, 4,7 % - Грузии, 4,4 % - Саудовской Аравии, 2,6 % - Казахстана, 2,4 % - Пакистана, 2,1 % - ОАЭ, 1,8 % - Узбекистана, 1,6 % - Израиля, по 1,5% - Кувейта и Украины, 1,4 % - Беларуси, 1,2 % - Туркменистана, 1,1 % - Великобритании, 11,9 % - других стран. Мужчины составили 69,9% прибывших, женщины - 30,1%.

По сравнению с январем-августом 2022 года число прибывших из стран СНГ увеличилось в 1,6 раза и составило 549,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - на 37,8% и составило 67,6 тыс. человек, из стран Персидского залива сократилось на 10,2% и составило 228,4 тыс. человек.

По данным, 71,9% иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в нашу страну, воспользовались воздушным, 26,7% - железнодорожным и автомобильным, а 1,4% - морским транспортом.