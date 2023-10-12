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Турпоток в Азербайджан вырос на 32%

Турпоток в Азербайджан вырос на 32% В январе-сентябре этого года Азербайджан посетили 1 162 949 человек, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
12 октября 2023 г. 13:40
Турпоток в Азербайджан вырос на 32%

В январе-сентябре этого года Азербайджан посетили 1 162 949 человек, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, только в сентябре количество туристов, посетивших страну, увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом и достигло 158 803 человек.

В прошлом месяце Россия возглавила топ-15 стран, из которых в Азербайджан прибыло наибольшее количество гостей. В сентябре из России в Азербайджан приехало 50,5 тыс. человек. Тройку лидеров замкнули Турция (36,1 тыс. человек) и Иран (15,5 тыс. человек).

Следующие места в списке занимают Индия (11,6 тыс.), Грузия (10 тыс.), Саудовская Аравия (7 тыс.), Казахстан (6,7 тыс.), Пакистан (5,5 тыс.), Израиль (4,3 тыс.), Китай (4 тыс.), Узбекистан (3,6 тыс.), Кувейт (3,1 тыс.), Украина (3 тыс.), Туркменистан (2,3 тыс.) и США (2,2 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 32 % artıb

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