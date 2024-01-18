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Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 30%

Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 30% В 2023 году в Азербайджан прибыло 2 085,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 187 стран, что на 30,2% больше по сравнению с 2022 годом.
Туризм
18 января 2024 г. 15:01
Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 30%

В 2023 году в Азербайджан прибыло 2 085,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 187 стран, что на 30,2% больше по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 30% прибывших это граждане России, 18,1% - Турции, 7,9% - Ирана, 5,6% - Индии, 5% - Грузии, 3,9% - Саудовской Аравии, 2,8% - Казахстана, 2,6% - Пакистана, 2,2% - ОАЭ, 1,9% - Узбекистана, 1,5% - Украины, по 1,4% - Кувейта и Израиля, 1,3% - Беларуси, 1,2% - Туркменистана, 1,1% - Китая, 1% - Великобритании, 11,1% - других стран.

Кроме того, 70,3% гостей составили мужчины, 29,7% - женщины.

71,4% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 27,3% - железнодорожным и автомобильным, а 1,3% - морским.

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Версия на английском языке Tourist flow to Azerbaijan up by over 30%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 30 %-dən çox artıb

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