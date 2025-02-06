Турпоток в Азербайджан в январе вырос на 4%

16:45

В январе текущего года Азербайджан посетили 172 653 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период наибольшее количество туристов в Азербайджан прибыло из России - 41 490 человек. На втором месте Турция (31 632), на третьем - Индия (17 073).

В отчетном месяце Азербайджан также посетили туристы из Ирана (15 тыс.), Грузии (8,7 тыс.), Саудовской Аравии (6,1 тыс.), Казахстана (5,5 тыс.), ОАЭ (5,4 тыс.), Пакистана (5,2 тыс.), Кувейта (3,7 тыс.), Узбекистана (2,9 тыс.), Туркменистана (2,8 тыс.), Китая (2,6 тыс.), Украины (2,4 тыс.), Израиля (2 тыс.).