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Турпоток в Азербайджан увеличился в два раза

Турпоток в Азербайджан увеличился в два раза В 2022 году в Азербайджан прибыло 1 602,3 тыс. человек из 178 стран, или в 2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за 2021 год.
Туризм
18 января 2023 г. 13:20
Турпоток в Азербайджан увеличился в два раза

В 2022 году в Азербайджан прибыло 1 602,3 тыс. человек из 178 стран, или в 2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 27,9 % прибыло из России, 19,5 % - Турции, 10,6 % - Ирана, 6 % - Саудовской Аравии, 5,1 % - Грузии, 3,8 % - Индии, 3,2% - Пакистана, 2,6 % - ОАЭ, 1,7 % - Казахстана, 1,7 % - Украины, 1,6% - Узбекистана, 1,5% - Израиля, 1,4% - Кувейта, 1,2% - Омана, 1,2% - Беларуси, 10,8% - других стран. Мужчины составили 74,8%, женщины - 25,2% прибывших.

За последний год число прибывших из стран Персидского залива увеличилось в 2,3 раза и составило 357,9 тыс. человек, из стран Европейского Союза - в 2,1 раза до 73,3 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,9 раза до 569,8 тыс. человек.

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Версия на английском языке Tourist flow to Azerbaijan doubles 
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