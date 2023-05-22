Турпоток в Азербайджан увеличился на 60%

В январе-апреле этого года в Азербайджан прибыло 522,9 тыс. человек из 168 стран, или в 1,6 раза (примерно 60%) больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле этого года в Азербайджан прибыло 522,9 тыс. человек из 168 стран, или в 1,6 раза (примерно 60%) больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 31,7 % прибыло из России, 20,9% - Турции, 8,4 % - Ирана, 5,5 % - Грузии, 5 % - Индии, 2,3 % - Пакистана, 2,2 % - ОАЭ, 2 % - Казахстана, 1,8% - Узбекистана, 1,7 % - Саудовской Аравии, по 1,6% - Украины и Беларуси, 1,3 % - Туркменистана, 1,2% - Кувейта, 12,8 % - других стран. Мужчины составили 75,8%, женщины - 24,2% прибывших.

По сравнению с январем-апрелем 2022 года число прибывших из стран СНГ увеличилось в 1,9 раза до 213,4 тыс. человек, стран-членов Европейского Союза - в 1,7 раза до 27,6 тыс. человек, стран Персидского залива - на 4% до 76,2 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовались 33,7% иностранцев и лиц без гражданства, воздушным - 64,8%, морским - 1,5%.