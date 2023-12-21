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Турпоток в Азербайджан увеличился на 30% с начала года

Турпоток в Азербайджан увеличился на 30% с начала года В Азербайджан в январе-ноябре 2023 года прибыло 1,893 млн иностранцев из 186 стран, что на 29,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Туризм
21 декабря 2023 г. 15:53
Турпоток в Азербайджан увеличился на 30% с начала года

В Азербайджан в январе-ноябре 2023 года прибыло 1,893 млн иностранцев из 186 стран, что на 29,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 30,5% прибывших это граждане России, 18,1% - Турции, 7,9% - Ирана, 5,3% - Индии, 4,9% - Грузии, 4% - Саудовской Аравии, 2,8% - Казахстана, 2,6% - Пакистана, 22,7% - других государств.

Число приехавших из Китая туристов выросло в 7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, из Южной Кореи - в 3,4 раза, из Туркменистана - в 2,5 раза, из Казахстана - в 1,9 раза, из Италии - в 1,6 раза, из Испании - в 1,5 раза, из Узбекистана - на 49,8%, из Беларуси - на 48,3%, из России - на 42,9%, из Канады - на 41,2%, из США - на 38,1%, из Турции - на 20,6%.

Более 70% прибывших в Азербайджан иностранцев воспользовались воздушным транспортом, 27 % - железнодорожным или автомобильным, 1,3% - морским.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 30% growth in foreign tourist arrivals
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 30% artıb

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